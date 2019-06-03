Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Потерь среди военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"2 июня вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил у г.Марьинка - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, вблизи н.п. Пески - из минометов калибра 82 мм, вблизи с.Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Новгородское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, у н.п. Майорск - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позтцтт ВСУ возле Камянки из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2.

Напомним, в субботу боевики совершили 15 обстрелов на Донбассе, один боец был ранен. В воскресенье боевики дважды нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.