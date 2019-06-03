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Воспоминания о Сверстюке

Незадолго до смерти Евгения Александровича Сверстюка мы встретились с ним на похоронах одного из наших, лагерников. Был холодный, мерзкий, сырой день. Сверстюк знал о своей судьбе, сказал: «Этот год не для меня». Я обнял его и тихо ответил, внутренне содрогаясь от собственных слов: «Евгений Александрович, не уходите! Совсем будет пусто без вас, горько, тоскливо и пусто…»

Євген Сверстюк
Фото: Радіо Свобода
Євген Сверстюк

Ушел в мир иной Сверстюк. Мудрый и несколько наивный человек, всегда нуждавшийся в слушателях и читателях. Ему было что сказать людям, его окружавшим. Этим пользовались. Особенно те, кто были далеки от его мыслей и слов. Не принимая суть его нравственных убеждений, они имитировали их понимание. И – продолжали лицедействовать в политике, воровать…

Он умел сохранять свое человеческое достоинство и в лагере. Явно провоцируемый садистом майором Федоровым на «нарушение режима содержания», он с легкой улыбкой умел осадить негодяя словами. Мало читавший и последовательно жестокий человек, тот чувствовал иронию в словах Сверстюка, но не понимал её. А потому злился ещё больше.

Крестьянский сын, Сверстюк был аристократом. Спокойным, вежливым, излучавшим достоинство. Даже тогда, когда ситуация требовала эмоций. Умер в 2014 году, в декабре. А я и сегодня, спустя пять лет вспоминаю наш короткий осенний диалог. Пусто и горько без него.

От редакции. Евгений Сверстюк (родился 13 декабря 1927 года) - украинский литературный критик, поэт, эссеист, философ. В январе 1972 года был арестован и в марте 1973 года осужден по статье 62 Уголовного кодекса УССР за изготовление и распространения "самиздата". Семь лет провёл в лагере в Пермской области. После этого его ждали пять лет ссылки в Бурятии. 

По возращению из ссылки Сверстюк включился в борьбу за украинскую независимость, а после её обретения - в процесс десоветизации Украины. Был одним из основателем "Группы 1 декабря". Умер в 2014 году.

Семен ГлузманСемен Глузман, диссидент, психиатр
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