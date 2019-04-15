Следствие ФСБ продлило на три месяца расследование по делу украинских моряков

Силовики ходатайствуют о продлении ареста военнопленных еще на два месяца.

Следствие ФСБ продлило срок следствия по делу военнопленных украинских моряков до конца августа. Об этом сегодня сообщила адвокат Николай Полозов на своей странице в Фейсбуке.

"Следствие ФСБ продлило срок предварительного расследования по делу против военнопленных моряков на три месяца - до конца августа. Также, следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных - до конца июля", - сообщил Полозов.

Сегодня, завтра и в среду назначены очередные судебные заседания. Ожидается, что на заседаниях смогут присутствовать родственники украинцев.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. Два украинских бронекатера и буксир были захвачены, а экипаж судов взят в плен. Оккупационный суд Крыма арестовал украинских моряков, после чего их незаконно вывезли в Москву.

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.