Президент Петр Порошенко во время встречи с бизнесом 15 апреля выступил в роли киношного президента Василия Голобородько из "Слуги народа".

"В переговорах об очередном транше Международного валютного фонда, этой грабительской организации, при помощи которой Запад грабит страны третьего мира, от нас, от Украины требуют 3% взятки", - начал свою речь Порошенко.

"Они также настаивают на монополии на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они, международные финансовые организации, хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции. Они требуют, чтобы мы на 70% сократили производство пшеницы. Они требуют открытия хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области", - эти слова представители бизнеса встретили аплодисментами и смехом.

"Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые пределы. А о Большой семерке – она боится экономического и политического роста Украины. Как мы этому будем противодействовать? Да, госпожа министр финансов. И наконец, покончите с долговой зависимостью! Это мой приказ вам!" - сказал президент.

По его словам, примерно так выглядит экономическая политика президента Голобородько в кино.

Напомним, что Василий Голобородько - это самая известная роль Владимира Зеленского, претендующего сейчас на реальный президентский пост.