​Украина выдаст Польше гражданина Грузии, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Лодзя

Грузина задержали в киевском хостеле еще в ноябре.

Украина решила выдать Польше гражданина Грузии Мамуку Хецуриани, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Лодзя.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Грузина задержали в киевском хостеле еще 1 ноября 2018 года, но его экстрадиция затянулась, в том числе из-за постановления Шевченковского райсуда об отмене решения о выдаче иностранца.

3 июня Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил постановление суда первой инстанции.

"В настоящее время принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша", - говорится на сайте прокуратуры.

Напомним, 28-летняя Паулина Д. исчезла без вести 20 октября в Лодзе. Позже было установлено, что ее изнасиловали и жестоко убили несколькими ударами ножа в шею. Тело погибшей нашли 26 октября на окраине города в спортивной сумке.

Польские правоохранители установили, что подозреваемый в убийстве выехал в Украину, где его и задержали.