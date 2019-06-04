Сегодня В 9.00 в Голосеевском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для двух подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова. Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Под зданием суда стоят три автобуса полиции и четыре машины Нацгвардии.

Фото: Татьяна Безрук

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.

Как выяснилось, рядом с домом Кирилла двое пьяных местных полицейских решили пострелять по жестянкам. Пуля срикошетила и попала в мальчика.

Фото: Татьяна Безрук В здании суда

Адвокат подозреваемых полицейский просит суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры и избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. По словам защитника, подозрение не достаточно обосновано, показания свидетелей не указывают однозначно на задержанных, а в их действиях не было умысла.

Обновление. Сегодня утром прокуратура Киевской области переквалифицировала действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины - "умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и ч.2 ч.4. 296 УК Украины "хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленной для нанесения телесных повреждений". Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

Вчера, 3 июня, в МВД сообщили, что в связи с гибелью Кирилла Тлявова руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции отстранили от исполнения обязанностей. Решается вопрос об их дальнейшем пребывании в органах.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским из Переяслав-Хмельницкого ужесточат статью на "умышленное убийство".