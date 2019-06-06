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У Зеленского пояснили слова Кучмы про ответный огонь и снятие блокады Донбасса

"Фраза, которая разошлась в СМИ - вырвана из контекста".

У Зеленского пояснили слова Кучмы про ответный огонь и снятие блокады Донбасса
Фото: president.gov.ua

Устойчивое и длительное прекращение огня на Донбассе - это ключевой вопрос для возвращения к миру. Вчерашняя встреча в Минске дала сдержанный оптимизм относительно дальнейшего урегулирования военного конфликта.

Об этом в Фейсбуке заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Жизнь украинских военных является абсолютной и безоговорочной ценностью. Президент хочет мира. Устойчивое и длительное прекращение огня на Донбассе - это ключевой вопрос для возвращения к миру. Вчерашняя встреча в Минске дала сдержанный оптимизм относительно дальнейшего урегулирования военного конфликта. Однако,  в новостях появилось много интерпретаций по переговорам. Мы должны внести разъяснения", - написала она.

Так,  по словам Мендель, представитель Украины в ТКГ Леонид Данилович Кучма никогда не говорил, что украинским военным нельзя открывать огонь.

"Фраза, которая разошлась в СМИ -  вырвана из контекста. Речь шла о том, что это взаимное обязательство. Во всех Минских соглашениях прописано прекращение огня. Украинская сторона должна это сделать со своей стороны, но и российская  - обязательно должна остановить огонь. И призыв прекратить огонь, а не стрелять, касался, прежде всего, противоположной стороны. Это путь с двусторонним движением", - пояснила пресс-секретарь.

Она отметила, что  в течение боевых действий на Донбассе украинские военные постоянно подвергались провокациям  с другой стороны. Боевики устанавливали гранатометы в детсадах, школах на крышах жилых домов.

"Поэтому надо разработать механизмы разведения сил. Мы призываем всех участников ТКГ активизировать работу. Встречи в Минске чрезвычайно важны, но в промежутке должна происходить ежедневная работа. Подгруппа по безопасности ТКГ должна  подготовить документы, которые позволят начать разведение сил. После разведения сил мы сможем начать восстановление моста в Станице Луганской", - отмечается в сообщении.

Говоря о блокаде, Мендель отметила, что ограничения "шаг за шагом" могут быть сняты только лишь после постепенного возвращения в украинское правовое поле.

"Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвратности в украинском правовом поле, в соответствии с Минских договоренностей", -отметила Мендель.

Напомним, Леонид Кучма вышел из переговорного процесса в Минске в октябре 2018 года. 3 июня президент Зеленский снова назначил Кучму вести переговоры с Россией по вопросам освобождения Донбасса и Крыма.

5 июня на встрече ТКГ в Минске стороны оговорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе

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