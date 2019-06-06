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Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг

Потерь среди ВСУ нет.

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг
Фото: Макс Левин

С начала суток четверга российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них: вблизи с.Павлополь, с направления н.п. Украинское - из вооружения боевых машин пехоты; дважды в районе с.Водяное, с направления н.п. Ужовка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Марьинка, из района н.п. Трудовская - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорское. Огонь враг вел по направлению населенного пункта Шахта 6-7.

Напомним, ранее на Донбассе при обстрелах боевиков погибли трое военных, еще трое были ранены.

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