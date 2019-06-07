В Богуславе молния ударила в купол церкви

Жертв и пострадавших нет.

В городе Богуслав в результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"7 июня в 00:59 в г. Богуслав результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (является памятником архитектуры). В 6:00 пожар ликвидирован на площади 144 кв. м", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, ранее в Благовещенском Кировоградской области от удара молнии загорелось здание здание районной госадминистрации.