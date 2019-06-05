Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Украина и война
Украина и война
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
Возвращение Кучмы
Возвращение Кучмы
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​​В Благовещенском от удара молнии сгорело здание РГА, - нардеп

"Визуально, на восстановление нужно миллионов десять".

​​В Благовещенском от удара молнии сгорело здание РГА, - нардеп
Фото: facebook.com/vadym.denysenko

В Благовещенском Кировоградской области от удара молнии загорелось здание здание районной госадминистрации.

Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко в Фейсбуке.

"Город Благовещенское (бывшая Ульяновка) в Кировоградской области. Молния ударила в здание райадминистрации и оно сгорело. Визуально, на восстановление нужно миллионов десять", - написал нардеп.

"При этом в городе нет канализации (вырезали в девяностые годы) и последние десятилетия нечистоты идут прямо в реку. Все эти годы власти разводят руками и говорят, что нет денег (нужно миллионов 12-15). Простой вопрос: на что завтра местные власти будет выпрашивать деньги: на канализацию или на собственное здание?", - добавил он.

Напомним, во вторник, 4 июля, под Васильковом произошел сильный пожар на птицефабрике "Ясенсвит".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также