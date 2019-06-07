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В Ровенской области в ДТП грузовика, маршрутки и легковушки перекрыта трасса Киев-Чоп

Пострадал только водитель КамАЗа.

Фото: rv.npu.gov.ua

Грузовой автомобиль "КамАЗ", маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на международной трассе "Киев-Чоп" в с.Бабин Гощанского района Ровенской области сегодня около 17.00 часов. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

"В результате ДТП предварительно травмирован водитель "КамАЗа", его доставили в больницу. В маршрутном такси находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал", - сказано в сообщении.

В результате столкновения поврежденные транспортные средства перекрыли трассу, поэтому движение на этом участке дороги затруднено.

Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua

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