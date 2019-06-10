Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" начал попытки вернуться в компанию

Бывший глава правления "Укртранснафты" Александр Лазорко начал попытки вернуться в компанию.

Профильное издание Enkorr со ссылкой на данные Окружного административного суда Киева пишет, что 6 июня Лазорко подал три иска к Министерству юстиции и пяти работникам государственного регистратора Печерской районной государственной администрации. Он просит признать их действия противоправными, отменить решения и обязать принять новые.

По информации источников издания, близких к группе НАК "Нафтогаз Украины", именно эти государственные регистраторы вносили изменение в регистрационное дело "Укртранснафты" в 2015 году.

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины и на 100% принадлежит "Нафтогазу", однако в 2009-2015 годах управлялась менеджментом во главе с Лазорко, который является лояльным Игорю Коломойскому.

В мае 2015 года Лазорко отстранили от должности, а в августе 2015 года уволили по истечению контракта. Основной причиной его отстранения послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранение на заводах группы "Приват".

Коломойский в интервью LB.ua рассказывал, что тогда же Лазорко переехал в Лондон и оформил там политическое убежище.

20 мая президентом Украины стал Владимир Зеленский. Одним из первых указов он назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, личного адвоката Игоря Коломойского.

29 мая стало известно, что Лазорко снят с розыска, а через несколько дней он вернулся в Украину.