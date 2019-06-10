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Украина собралась выпустить евробонды в евро

Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

Украина собралась выпустить евробонды в евро
Фото: Depositphotos/kaprikM

Министерство финансов Украины планирует разместить 7-летние еврооблигации в евро. С понедельника, 10 июня, начнутся встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

Напомним, что последний раз Украина размещала облигации в октябре 2018 года.

Тогда Минфин продал 5-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние на $1,25 млрд. Стоимость раземещения составила 9-9,75%.

В марте 2019 года Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму 350 млн долларов, увеличив сумму выпуска октябрьских бондов. Организатором выпуска выступил JP Morgan.

Андрій Водяний, Випусковий редактор
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