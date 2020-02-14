В Пекине ввели 14-дневный карантин для всех прибывших

В столице Китая Пекине вводят 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в город. Отказавшиеся от карантина будут привлечены к ответственности.

Reuters отмечает, что таким образом китайские власти пытаются сдержать вспышку коронавируса.

"С этого момента все те, кто вернулся в Пекин, должны оставаться дома или подчиняться групповому наблюдению в течение 14 дней после прибытия. Те, кто отказывается принимать домашнее или централизованное наблюдение и другие меры профилактики и контроля, будут нести ответственность в соответствии с законом", - говорится в заявлении, обнародованном в газете Beijng Daily.

О том, будут ли распространятся ограничения на прибывших в Пекин иностранцев, не сообщается.

Напомним, в эпицентре распространения нового типа коронавируса - китайской провинции Хубэй - за сутки зарегистрировано 116 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 4,823 тыс. новых случаев заражения.

По состоянию на среду, смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,31 тыс. случаях (в Ухане - 1,036 тыс). Данные включают число больных, выявленных по новой методике диагностики.