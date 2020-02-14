​Координатор Госдепа США по противодействию терроризму посетит Украину 16 февраля

Перед визитом он также примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

Координатор по вопросам противодействия терроризму Государственного департамента США, посол Нейтан Сейлс посетит Киев 16 февраля.

Об этом сообщается на сайте посольства США в Украине.

Отмечается, что Сейлс 14 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, где присоединится к круглому столу по вопросам безопасности человека в Сомали. После этого, 16 февраля, он направится в Киев.

В рамках визита американский чиновник проведет дополнительные встречи о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму.

Напомним, 14-15 февраля президент Владимир Зеленский выступит на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной Украине, и проведет на ее полях ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Сегодня, 14 февраля, в Мюнхене приняли приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе.