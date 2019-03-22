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В приграничных районах Сумской области отключено украинское телевещание

Вышки телевещания отключены от энергоснабжения из-за долгов.

В приграничных районах Сумской области отключено украинское телевещание
Фото: Depositphotos/3dmentat

В нескольких районах Сумской области отключено украинское телевещание. Об этом сегодня в ходе часа вопросов правительству сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер отметил, что он обеспокоен отключением эфирного телевидения, так как жители граничащих с Россией районов остаются под влиянием российского ТВ.

"Я тоже обеспокоен этим вопросом, и правительство не будет оставаться в стороне. Я сегодня поручил первому вице-премьеру - он проведет координационное совещание и мы примем все необходимые решения, для того, чтобы этого не происходило, в том числе на будущее", - сказал Гройсман.

Глава комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар сообщила, что "в ряде областей мы отключаем все украинское телевидение, и особенно - на границе с Россией, откуда идет российское аналоговое телевидение". Сюмар считает, что это может быть оценено как вмешательство в избирательный процесс.

21 марта после отключения электроэнергии без эфирного телевидения остались жители ряда районов Сумской области. Электроэнергию отключили за долг концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) перед Сумыоблэнерго.

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Источник: "Украинские новости"
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