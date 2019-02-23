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Около 100 человек погибли из-за отравления алкоголем в Индии

Еще 200 - госпитализированы.

Около 100 человек погибли из-за отравления алкоголем в Индии
Около 100 человек погибли из-за отравления алкоголем в Индии
Фото: EPA\UPG

Не менее 93 человек скончались из-за отравления алкоголем кустарного производства в штате Ассам на востоке Индии. Об этом сообщил в субботу, 23 февраля, министр здравоохранения и благосостояния семьи Джагат Пракаш Надда, пишет Немецкая волна.

Еще около 200 человек были госпитализированы, многие из них находятся в критическом состоянии. 

"По предварительным данным следствия, в алкоголе содержался метанол. Этот токсичный метиловый спирт, попав в организм, поражает зрительный нерв и сетчатку глаза", - говорится в сообщении.

В числе пострадавших - преимущественно рабочие чайных плантаций в округах Джорхат и Голагхат.

Полиция уже задержала 11 человек, подозреваемых в незаконном изготовлении и продаже спиртных напитков.

По данным властей Индии, в результате алкогольного отравления в стране гибнет в среднем около 1000 человек в год.

Напомним, ранее шесть человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Борисполе.

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