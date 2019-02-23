Су-27 подлетел к самолету на расстояние 20 метров.

Российский истребитель Су-27 пролетел на опасном расстоянии рядом со шведским самолетом-разведчиком. Об этом сообщили в вооруженных силах Швеции, передает РБК-Украина.

Инцидент произошел в начале недели над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.

"За шведским военным самолетом-разведчиком следил российский Су-27, который пролетел на расстоянии менее 20 метров", - говорится в сообщении.

По словам полковника Андерса Перссона, шведский самолет-разведчик выполнял обычный полет на Балтике и находился между островом Готланд и Прибалтикой, когда российский самолет поднялся с калининградского аэродрома и догнал шведское судно.

Как отметил Перссон, в этот раз российский истребитель находился на непривычно близком расстоянии.

"Обычно никто не приближается спереди на такой высокой скорости, а потом разворачивается и догоняет на сверхзвуковой", - высказался Перссон.

Фото: forsvarsmakten.se

Цель сближения, как сообщили в Минобороны РФ, состояла в том, чтобы идентифицировать шведское судно.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал происшествие "неприемлемым поведением", которое "выходит за рамки нормы".

"Подобные инциденты могут привести к нежелательным событиям, например к столкновению. Это чрезвычайно рискованно", - заявил он.

Министр также напомнил, что это не первый подобный случай, аналогичные инциденты были зафиксированы осенью 2017 года и весной 2018.

Напомним, ранее Россия перекинула в оккупированный Крым группу истребителей.