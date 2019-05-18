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Адвокат Трампа пригрозил Коломойскому иском

Украинский олигарх "наехал" на клиентов Руди Джулиани.

Адвокат Трампа пригрозил Коломойскому иском
Рудольф Джулиани
Фото: EPA/UPG

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани пригрозил Игорю Коломойскому иском о клевете.

Таким образом он отреагировал на интервью Коломойского программе "Схемы", где тот рассказал о "двух аферистах" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь, в Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос... Два "Остапа Бендера", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое... В ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух «субчиков» выведем на свет божий", - заявил Коломойский.

Джулиани заявил, что эти "субчики" - его клиенты.

"Пресловутый олигарх вернулся из долгого изгнания и сразу же начал угрожать и клеветничать на двух американцев, Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Они мои клиенты, и я посоветовал им выдвинуть обвинение", - написал Джулиани.

"Это тест для избранного президента. Он уже окружил себя некоторыми врагами президента Трампа. Теперь говорят, что у этого олигарха тоже есть люди вокруг него. Коломойского нужно привлечь к ответственности за угрозу. Посмотрим... Будет ли он арестован?", - добавил Джулиани.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, и он принял решение отменить визит.

Джулиани пояснил, что не поехал, потому что в Киеве столкнулся бы с "группой людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов, а в одном случае - осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года".

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