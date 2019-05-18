Адвокат Трампа пригрозил Коломойскому иском

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани пригрозил Игорю Коломойскому иском о клевете.

Таким образом он отреагировал на интервью Коломойского программе "Схемы", где тот рассказал о "двух аферистах" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь, в Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос... Два "Остапа Бендера", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое... В ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух «субчиков» выведем на свет божий", - заявил Коломойский.

Джулиани заявил, что эти "субчики" - его клиенты.

"Пресловутый олигарх вернулся из долгого изгнания и сразу же начал угрожать и клеветничать на двух американцев, Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Они мои клиенты, и я посоветовал им выдвинуть обвинение", - написал Джулиани.

An American analyst describes Kolomoisky as “super dangerous.” The notorious oligarch returned from a long exile and immediately threatened and defamed two Americans, Lev Parnas and Igor Fruman. They are my clients and I have advised them to press charges. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) May 18, 2019

"Это тест для избранного президента. Он уже окружил себя некоторыми врагами президента Трампа. Теперь говорят, что у этого олигарха тоже есть люди вокруг него. Коломойского нужно привлечь к ответственности за угрозу. Посмотрим... Будет ли он арестован?", - добавил Джулиани.

This is a test for the Pres.-elect.He already has surrounded himself with some people that are enemies of Pres.Trump. Now this notorious oligarch is said to also have people around him. Kolomoisky should be prosecuted for the threat. Let’s see?It will tell us a lot about control? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) May 18, 2019

https://t.co/eQzxc3wfDP via @NYTimes As soon as he returned he threatened two American citizens. Koloimoisky’s representatives and enemies of Pres. Trump are advising Pres.-elect. Will he be arrested? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) May 18, 2019

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, и он принял решение отменить визит.

Джулиани пояснил, что не поехал, потому что в Киеве столкнулся бы с "группой людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов, а в одном случае - осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года".