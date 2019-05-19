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​Яценюк рассчитывает во время инаугурации услышать от Зеленского план действий

"Завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня".

​Яценюк рассчитывает во время инаугурации услышать от Зеленского план действий
Фото: nfront.org.ua

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк рассчитывает, что Владимир Зеленский во время инаугурации представит план действий для Украины.

"Парламент должен проявить максимальное сотрудничество с новоизбранным президентом. А президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня", - сказал Яценюк журналистам в воскресенье, говорится на сайте "Народного фронта".

Он рассчитывает, что план Зеленского будет не сильно отличаться от базовых подходов "Народного фронта".

"Нужна всеобъемлющая реформа Конституции, необходима отмена иммунитета, уменьшение количества народных депутатов. Необходима, наконец, ликвидация областных государственных администраций. Необходима реформа политической системы", - сказал Яценюк.

Напомним, что инаугурация Зеленского состоится утром 20 мая в Верховной Раде.

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