Арнольда Шварценеггера в ЮАР ударили ногой в спину
Арнольда Шварценеггера в ЮАР ударили ногой в спину
«Придумал лично Яценюк»: «НФ» страхует Верховную Раду от роспуска
«Придумал лично Яценюк»: «НФ» страхует Верховную Раду от роспуска
Андрій Садовий: «Всі «поховалися під стіл» і просто мовчали. Лише я пожертвував собою»
Андрій Садовий: «Всі «поховалися під стіл» і просто мовчали. Лише я пожертвував собою»
Адвокат Трампа пригрозил Коломойскому иском
Адвокат Трампа пригрозил Коломойскому иском
Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая
Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Метро или не метро. Как развивать транспорт в Киеве?
Метро или не метро. Как развивать транспорт в Киеве?
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
ГлавнаяПолитика

Марчук вышел из Минского процесса

С ноября 2018 Марчук был представителем Украины в Контактной группе по Донбассу.

Марчук вышел из Минского процесса

Представитель Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил о выходе из Минского процесса.

Об этом Марчук сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я прекратил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал он.

На сайте главы государства обнародовано распоряжение президента "О представителе Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Согласно документу, Петр Порошенко освободил Евгения Марчука от исполнения обязанностей представлять Украину в ТГК.

Как сообщалось, бывший глава СБУ, экс-министр обороны, экс-секретарь СНБО, экс-премьер-министр Украины, генерал армии Евгений Марчук стал представителем Украины в ТКГ в ноябре 2018 после того, как с этой должности уволился Леонид Кучма. До этого с 2014 года Марчук представлял Украину в группе по безопасности.

Ранее с должности уполномоченного Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе уволилась Ирина Геращенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также