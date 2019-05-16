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Геращенко уволилась с должности уполномоченного Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе

Вице-спикер выходит из минских переговоров.

Геращенко уволилась с должности уполномоченного Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе
Фото: depo.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подала в отставку с должности уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Об этом она объявила 16 мая на заседании минской платформы в Верховной Раде.

"Я сегодня написала заявление об увольнении президенту Петру Порошенко, который назначил меня на эту должность 17 июня 2014 года. Кстати, [тогда] не было ни одного больше желающего быть на этой должности, как и очереди не было работать в минских группах", - сообщила Геращенко.

Фото: facebook/Iryna Gerashchenko

Она сказала, что за пять лет очень устала на этой должности и намерена продолжить защиту национальных интересов как народный депутат, "а дальше посмотрим".

"Что касается команды новоизбранного президента, по моей информации, ее эксперты встречались с нашими представителями в Трехсторонней контактной группе. Конечно, мы всю информацию передадим. Все, чем мы можем помочь в освобождении каждого украинца, мы сделаем", - добавила Геращенко.

Напомним, что Геращенко заняла пост уполномоченного Президента в июне 2014 года.

В мае 2015 года Геращенко стала представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, целью которой было освобождение заложников и доставка гуманитарной помощи в пострадавшие районы Донбасса.

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