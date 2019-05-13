Порошенко и Столтенберг обсудили перспективы сотрудничества Украины и НАТО

Президент Петр Порошенко и провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Порошенко поблагодарил НАТО и Столтенберга лично за последовательную консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и практическую помощь в укреплении обороноспособности страны. Президент подчеркнул неизменность законодательно определенного курса евроатлантической интеграции Украины, который имеет мощную поддержку в украинском обществе", - говорится в сообщении.

Порошенко также выразил надежду, что государства-члены Альянса поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова уже сегодня приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО.

Также собеседники отметили важность следующего саммита Альянса в Лондоне.

"Была отмечена важность дальнейшего развития практического сотрудничества Украины с НАТО, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков", - отмечается в сообщении.

Столтенберг, в свою очередь, отметил реформы, проведенные в Украине под руководством Порошенко, в том числе реформы, которые приблизили Украину к членству в НАТО.

Напомним, весной 2018 года НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Порошенко после этого заявил, что следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ). 10 апреля 2019 года Порошенко утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год.