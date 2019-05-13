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​Суд оштрафовал Зеленского на 850 гривен за демонстрацию бюллетеня

​Суд оштрафовал Зеленского на 850 гривен за демонстрацию бюллетеня
Владимир Зеленский
Фото: EPA/UPG

Оболонский районный суд Киева признал новоизбранного президента Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации, а именно в демонстрации избирательного бюллетеня в ходе второго  тура выборов президента, и оштрафовал его на 850 гривен.

Об этом объявил судья Владислав Девятко, передают "Українські Новини".

Так, Зеленский признан виновным в совершении нарушения по ст 212-10 Кодекса об админнарушениях и получил максимально предусмотренный штраф. Суд установил, что Зеленский осуществил агитацию, показав бюллетень вне законных сроков.

При этом Зеленский в своих пояснениях признал вину. Отмечается, что при принятии решения суд учел личность Зеленского и характер нарушения.

Защита новоизбранного президента просила просит суд не привлекать его к админответственности. По мнению адвокатов, Зеленский не нарушал закон о выборах президента и ни за кого не агитировал.

Напомним, во время голосования Зеленский  продемонстрировал на камеры свой бюллетень после того, как поставил отметку "за". Когда журналисты сообщили ему, что так делать нельзя, Зеленский ответил: "Я вам ничего не показывал".

В тот же день полиция составила и вручила Зеленскому административный протокол.

Суд рассматривал дело без участия избранного президента.

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