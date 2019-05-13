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Зеленский не пришел на суд по делу о демонстрации бюллетеня

Суд начал рассмотрение без участия президента.

Зеленский не пришел на суд по делу о демонстрации бюллетеня
Фото: EPA/UPG

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский не явился на заседание в Оболонский районный суд Киева по его административному правонарушению за демонстрацию своего избирательного бюллетеня 21 апреля во время голосования во втором туре выборов Президента.

При этом в суд явились два его представителя.

Суд начал рассмотрение дела без участия Зеленского.

Напомним, в день голосования во втором туре выборов президента, 21 апреля, полиция составила и вручила Зеленскому административный протокол за демонстрацию своего избирательного бюллетеня после голосования.

Зеленский во время голосования продемонстрировал на камеры свой бюллетень после того, как поставил отметку "за". Когда журналисты сообщили ему, что так делать нельзя, Зеленский ответил: "Я вам ничего не показывал".

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