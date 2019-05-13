Труба подал апелляцию на решение Окружного админсуда о люстрационной проверке

Окружной админсуд установил, что Генпрокуратура не проводила проверку Трубы по закону об очищении власти.

Шестой Апелляционный административный суд 11 июня рассмотрит жалобу директора Госбюро расследований Романа Трубы на решение Окружного админсуда, который установил факт непроведения Генпрокуратурой его люстрационной проверки. Об этом говорится в материалах суда.

"Назначить рассмотрение апелляционных жалоб... на решение Окружного административного суда города Киева от 8 ноября 2018 по делу о признании противоправной бездеятельности к апелляционному рассмотрению в открытом судебном заседании на 11 июня", - говорится в решении суда от 7 мая.

Труба прошел люстрационную проверку 2 февраля 2018 года. Проверка установила, что к Трубе не применяются запреты, определенные законом "Об очищении власти" (о люстрации).

Позже Окружный административный суд Киева установил факт непроведения Генпрокуратурой люстрационной проверки директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.