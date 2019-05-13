Труба подал апелляцию на решение Окружного админсуда о люстрационной проверке

Шестой Апелляционный административный суд 11 июня рассмотрит жалобу директора Госбюро расследований Романа Трубы на решение Окружного админсуда, который установил факт непроведения Генпрокуратурой его люстрационной проверки. Об этом говорится в материалах суда.
"Назначить рассмотрение апелляционных жалоб... на решение Окружного административного суда города Киева от 8 ноября 2018 по делу о признании противоправной бездеятельности к апелляционному рассмотрению в открытом судебном заседании на 11 июня", - говорится в решении суда от 7 мая.
Труба прошел люстрационную проверку 2 февраля 2018 года. Проверка установила, что к Трубе не применяются запреты, определенные законом "Об очищении власти" (о люстрации).
Позже Окружный административный суд Киева установил факт непроведения Генпрокуратурой люстрационной проверки директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.