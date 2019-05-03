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Госбюро расследований впервые проводит обыски совместно с НАБУ

Обыски проходят в ГУ ГФС во Львовской области.

Госбюро расследований впервые проводит обыски совместно с НАБУ
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований впервые проводит обыски совместно с Антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.

Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, совместно с детективами НАБУ и Управлением внутренней безопасности СБУ проводят обыски в ГУ ГФС во Львовской области", - говорится в сообщении.

По словам Романа Трубы, следственные действия осуществляются в рамках расследования ГБР возможной причастности должностных лиц Львовской областной налоговой к выводу в "тень" безналичных средств из реального сектора экономики и государственного бюджета.

Директор ГБР отметил, что детали будут сообщены позже.

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