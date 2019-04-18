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Конституционный суд отложил рассмотрение закона о люстрации

"Этот вопрос снят с повестки дня".

Конституционный суд отложил рассмотрение закона о люстрации
Конституционный суд отложил рассмотрение закона о люстрации
Фото: Владислав Содель

Конституционный суд отложил рассмотрение закона "Об очищении власти". Соответствующее решение было принято во время заседания Палаты в четверг.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.

"Большинство судей решило вообще не рассматривать люстрацию в ближайшее время. Этот вопрос снят с повестки дня", - рассказал он.

Напомним, закон "Об очищении власти" был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали в Конституционном суде закон "Об очищении власти". В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

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