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В Харькове пройдет интенсив для арт-критиков

Дедлайн подачи заявок – 5 сентября.

В Харькове пройдет интенсив для арт-критиков

В Харькове состоится трехдневный интенсив для арт-критиков.

Как сообщают организаторы, интенсив пройдет с 15 по 17 октября. 

Спикерами на курсе выступят: Паскаль Гилен, Лизавета Герман, Ольга Тихонова. Ментор курса – Борис Филоненко, сокуратор биеннале.

По результатам open call отберут десять участников, которым оплатят проезд и питание во время воркшопа.

"Программа интенсива будет состоять из лекций о новейших методиках написания критических текстов, академических эссе об искусстве и культуре, современных тенденциях в подходах иностранных и украинских авторов к комментированию, интерпретации и оценке явлений современного визуального искусства, – говорится в описании интенсива. – Также в рамках программы состоится практический воркшоп по написанию собственных текстов о современном украинском искусстве с дальнейшим их комментированием приглашенными спикерами".

Для участия в интенсиве нужно подать заявку на почту artcritic.istpublishing@gmail.com с темой письма "Інтенсив з IST Publishing" – мотивационное письмо, эссе на тему "Зачем писать об искусстве" и CV с контактами.

Дедлайн подачи заявок – 5 сентября. 

Детали – по ссылке.

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