Во вторник в Киеве будет без осадков, максимум +1

26 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем -1…+1 градус. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем -2…+5 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, местами до -8 градусов, днем -2…+3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем -1…+4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…-2 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.