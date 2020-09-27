У відомстві стверджують, що на кадрах видно, як знищують азербайджанські танки.

Міністерство оборони Вірменії опублікувало відео з місця боїв на кордоні з Азербайджаном.

На кадрах видно, як обстрілюють техніку і військових.

"Знищення азербайджанських танків і живої сили", - написала речниця відомства Шушан Степанян.

Нагадаємо, 27 вересня у Нагірному Карабасі почались активні бойові дій. Вірменія та Азербайджан повідомили про взаємні обстріли. З обох сторін заявили про жертви серед цивільного населення та військових. У Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили військовий стан та загальну мобілізацію.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року.

Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Формально ця територія є частиною Азербайджану, однак більшість її населення вірмени.