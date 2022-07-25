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The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара за Індексом Біг-Мака

Мережа Mcdonald's тимчасово закрила свої ресторани в Україні після російського вторгнення.

The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара за Індексом Біг-Мака
Фото: EPA/UPG

The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара за Індексом Біг-Мака. Як відомо, мережа Mcdonald's тимчасово закрила свої ресторани після російського вторгнення, і цей бургер в Україні поки що купити не можна.

Про це свідчить рейтинг видання за липень 2022 року.

У переліку також відсутній російський рубль. Mcdonald's пішов з РФ після того, як вона розв'язала війну в Україні.

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2022 року стали грошові одиниці Індонезії, де Біг-Мак коштує на 54,6% дешевше, ніж у США, Румунії (-55,7%) і Венесуели (-65,8%).

Переоціненими валютами є лише швейцарський франк (+30,3%), норвезька крона (21,6%), уругвайський песо (+18,1%), шведська крона (+8,5%) і канадський долар (+2,0%).

У зоні євро Біг-Мак коштує на 7,5% дешевше, ніж у США.

Раніше повідомлялося, що McDonald's може знову відкритися в Україні вже влітку цього року.

Нагадаємо, індекс Big Mac index був розроблений виданням The Economist в 1986 році. Методологія його розрахунку базується на теорії паритету купівельної спроможності, за якою валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера Mcdonald's) в різних країнах.

32 липня Нацбанк вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. Так, з 21 липня НБУ скорегував офіційний курс гривні до долара на 25% до 36,5686 грн/$. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн/$.

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