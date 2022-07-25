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На Харківщині заарештовано активи білоруського підприємства на суму понад 112 млн грн, - МВС

Заходи здійснено у межах кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності.

На Харківщині заарештовано активи білоруського підприємства на суму понад 112 млн грн, - МВС
Фото: МВС

У Харківській області проведено операцію "Актив", внаслідок якої накладено арешт на майно та корпоративні права білоруського підприємства на суму понад 112 млн гривень.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України), оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції встановили підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин РБ", - повідомило міністерство.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Раніше співробітники СБУ ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень.

Також вже заарештовано 2,1 млрд грн активів українських компаній, які належать російським корпораціям.

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