Заходи здійснено у межах кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності.

У Харківській області проведено операцію "Актив", внаслідок якої накладено арешт на майно та корпоративні права білоруського підприємства на суму понад 112 млн гривень.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України), оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції встановили підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин РБ", - повідомило міністерство.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Раніше співробітники СБУ ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень.

Також вже заарештовано 2,1 млрд грн активів українських компаній, які належать російським корпораціям.