“Нафтогаз” підготує нову пропозицію власникам євробондів. Держателі паперів не погодилися на відтермінування виплат

НАК підготує нову пропозицію з урахуванням доручення уряду змінити ці умови.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на біржове повідомлення компанії.

"З моменту запуску запиту згоди Нафтогаз проводить конструктивні обговорення з власниками облігацій. У світлі розпорядження Кабінету міністрів №625 від 21 липня, що наказує Нафтогазу укласти нову угоду…на умовах, відмінних від умов, запропонованих у запиті згоди, та обмежує подальші дії "Нафтогазу" без окремого затвердження Кабінетом міністрів, ...Нафтогаз очікує сформулювати нову пропозицію", – йдеться у біржовому повідомленні компанії у понеділок.

Нафтогаз нагадує, що крайній термін прийому відповідей на його пропозицію від 11 до власників єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд відтермінувати виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн, добіг кінця 21 липня.

"На підставі електронних інструкцій з голосування та форм субдовіреності, отриманих до крайнього терміну голосування, очікується, що пропозицію не буде схвалено на зборах, що відбудуться стосовно облігацій 2022 року, і очікується, що необхідного кворуму не буде досягнуто на жодному зі зборів, що будуть проведені щодо облігацій 2024 та 2026 років", – констатує НАК.

Компанія також проінформувала, що уряд постановою від 21 липня заборонив без його попередньої згоди здійснювати платежі за єврооблігаціями-2022 та 2024, що припадають на 19 липня.

"22 липня Нафтогаз направив запит до Кабінету міністрів про затвердження виплати…, який не був задоволений. Нафтогаз подав додатковий запит на затвердження такого платежу 23 липня та очікує відповіді від Кабінету міністрів, що не має зобов'язань відповідати протягом певного періоду" , – йдеться у повідомленні.

У ньому також наголошується, що відповідно до постанови уряду №691 від 17 червня пріоритетом Нафтогазу залишається накопичення природного газу у достатній кількості перед опалювальним сезоном 2022/23 року, що стало головною причиною пропозиції щодо відстрочення виплат.

Раніше Нафтогаз пояснював, що для виконання цього рішення йому необхідно імпортувати додатково 4 млрд куб. м газу на суму близько $8 млрд.

Пільговий період щодо єврооблігацій Нафтогазу становить п'ять робочих днів. НАК розраховував одержати згоду власників на відстрочку 26 липня – в останній день цього періоду.

Окрім Нафтогазу, 20 липня з такою пропозицією про відстрочку на два роки всіх виплат за всіма 13 випусками єврооблігацій виступила Україна. На відміну від НАК, уряд запропонував власникам єврооблігацій продовжити на два роки термін обігу всіх паперів, а не лише 2022 року.

На сьогодні на ринку в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,62 .

Нафтогаз пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

До слова, в Нафтогазі повідомляли про те, що через обстріли вся нафтопереробна сфера України не працює.