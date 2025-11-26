Виробництво ППО та справедливий розподіл особового складу між бригадами: Президент провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили важливі питання щодо посилення протиповітряної оборони та розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Про це Президент повідомив під час вечірнього звернення.

"Провів сьогодні Ставку, кілька ключових напрямів розмови. Перше – ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет і збиття дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами – по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування, і треба нарощувати виробництво максимально", – зазначає Президент.

Також обговорили важливість протиповітряної оборона малого та середнього радіуса дії для фронту, і для захисту об’єктів енергетики.

"Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво. Наше вітчизняне, українське виробництво – це гарантія захисту".

Президент зазначив, що українці не можуть залежати від поставок з-за кордону — саме тому створення власного ППО є гарантією безпеки держави. Всі завдання з виробництва мають бути виконані вчасно — із персональною відповідальністю на кожному рівні.

Окремо Зеленський зупинився на проблемі справедливого розподілу особового складу між бригадами, про що неодноразово говорили військові під час його поїздок на фронт.

"Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, зараз є і доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення", – додає глава держави.

На Ставці також заслухали доповіді з ключових напрямків фронту — Куп’янського, Покровського та Гуляйпільського.

Президент подякував воїнам, які стійко обороняють позиції та нищать окупантів, наголосивши, що ефективність дій українських сил на фронті залишається основою для переговорної позиції держави у міжнародному вимірі.

"Це — основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України", — наголосив Зеленський.