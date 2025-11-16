Головне за ніч та ранок неділі, 16 листопада: майже 180 боєзіткнень, удари по Одещині, ураження Новокуйбишевського НПЗ

У ніч на 16 листопада російські окупанти знову завдали ударів по енергооб’єктах Одещини. У регіоні є знеструмлення. Фахівці вже приступили до відновлювальних робіт, повідомило Міненергетики.

За інформацією Одеської ОВА, у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечзпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.

"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв", — наголосив очільник ОВА Олег Кіпер.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 176 боєзіткнень, найбільше боїв (52) — на Покровському напрямку.

Росіяни продовжують тиснути на Олександрівському напрямку (20 боєзіткнень).

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, сім пунктів управління, 11 артилерійських засобів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 860 російських окупантів, а також знищили 3 ворожі танки і понад 400 безпілотників тактичного рівня. Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 158 260 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили ППО уночі знищили 139 із 176 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях.

У Генштабі підтвердили успішне ураження Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ та складу БпЛА "Рубікон".

Щорічний об’єм переробки Новокуйбишевського нафтопереробного заводу складає 8,8 млн. тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії — є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

Також уточнено результати ураження НПЗ “Рязанський” — пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.

Припинення вогню в Україні до весни виглядає малоймовірним, і європейським союзникам варто зберігати та нарощувати підтримку Києва, незважаючи на корупційний скандал, заявив в інтерв’ю Associated Press президент Фінляндії Александр Стубб.

За його словами, Європа має запастися "sisu" — фінською витримкою та стійкістю — щоб пройти складні зимовий період, адже Росія продовжує гібридні атаки та інформаційну війну проти всього континенту.

"Я можу пояснити президенту Трампу, через що пройшла Фінляндія і як виглядає ситуація на полі бою. Якщо він прийме хоча б одну ідею з десяти — це вже добре", — зазначив Стубб, нагадуючи про досвід Фінляндії, яка після двох воєн із Росією у 1940-х роках втратила близько 10% території та погодилася на військовий нейтралітет. Цю позицію країна змінила лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вступивши до НАТО.

Президент Фінляндії наголосив, що Зеленський має швидко вирішити ситуацію із корупційним скандалом, оскільки це "грає на руку Росії".

Докладніше – в новині.

Тримаймося!