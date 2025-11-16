Міненерго: РФ атакувала обʼєкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині

Росіяни атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області, унаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням у частині громад регіону.
Про це повідомляє Міненерго.
"Ворог знову атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Знеструмлена частина громад регіону. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!", — наголосили у Міненергетики.
- У ніч на 16 листопада російські окупанти знову завдали ударів по енергооб’єктах Одещини. Фахівці вже приступили до відновлювальних робіт.