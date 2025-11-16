Міненерго: РФ атакувала обʼєкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині

Росіяни атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області, унаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням у частині громад регіону.

Про це повідомляє Міненерго.

"Ворог знову атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Знеструмлена частина громад регіону. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!", — наголосили у Міненергетики.