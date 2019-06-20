Ректор университета извинился, что подписал приказ, и заявил, что готов отменить его.

Возле здания главного (красного) Киевского национального университета имени Тараса Шевченко началась акция против бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, которого восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

В акции принимают участие около 1 тыс. человек. Большинство митингующих - студенты КНУ. Они держат в руках плакаты "Вон, Портнов!", "Портнов - пора в Ростов!" и с кандируют "Нет Портнову в КНУ!".

Студенты отнесли в приемную ректора КНУ Леонида Губерского обращение с требованием уволить Портнова.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

После митинга на улице активисты вошли в здание университета и заявили, что начинают "сидячий протест".

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Обновление. Ректор университета Леонид Губерский в ходе встречи со студентами заявил, что готов отменить приказ о восстановлении в должности профессора Андрея Портнова.

Он пояснил, что на тот момент, когда Портнов пришел с заявлением, к нему не было ни одного замечания по уголовным делам в отношении Портнова.

Ректор КНУ извинился, что подписал приказ о трудоустройстве Портнова.

Напомним, 19 июня стало известно, что ректор КНУ им. Тараса Шевченко Леонид Губерский восстановил Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета. Сообщалось, что он принят на должность и должен приступить к обязанностям с 1 сентября.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы АП, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене. 19 мая он сообщил, что вернулся в Украину.