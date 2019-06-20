В Киеве 20 июня презентовали инновационный и уникальный для Украины пространство -smart-улицу. Ее появление стало возможным благодаря совместным усилиям городской инициативы Kyiv Smart City и компании KAN Development, сообщает пресс-служба КГГА.

"Первая "умная" улица расположена в пределах ул. Салютной и является ярким примером того, как инновационные приборы могут сделать жизнь в городе комфортной и безопасной. Кроме бесплатного городского Wi-Fi, баков для сортировки мусора и велосипедной дорожки, на Салютной размещена первая в Украине стационарная система мониторинга качества воздуха", - говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

На smart-улице есть и другие полезные приборы и сервисы. Например, 12 камер видеонаблюдения, которые гарантируют высокий уровень безопасности, "умное" освещение, которое автоматически изменяется в зависимости от интенсивности движения, экономит электроэнергию, а пандусы и рельефное покрытие облегчат передвижение людям с инвалидностью.

Фото: kyivcity.gov.ua

Также на Салютной есть две станции подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядными устройствами, питающимися от солнечных панелей, и кнопка экстренного вызова. Все это поможет жителям окрестных домов экономить свое время, усилия и чувствовать себя в безопасности.

Напомним, ранее советник президента Михаил Федоров заявил, что Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне".