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ГосЧС три дня тушила пожар на свалке возле Львова

Жертв и пострадавших нет.

ГосЧС три дня тушила пожар на свалке возле Львова
Фото: facebook.com/MNSLVIV

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 12 марта ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов около Новояворовска во Львовской области.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГосЧС во Львовской области.

Пожарные, прибывшие на вызов 10 марта, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. Сложность тушения пожара заключалась в удаленности источника воды и малых запасах воды.

"Ближайший источник воды был расположен на расстоянии около 2 км. Кроме того, тушение пожара осложнялось погодными условиями, а именно шквальным ветром",  - говорится в сообщении.

В течение 11 марта пожарные ликвидировали возгорание на площади 3,5 тыс. кв. м, пожар удалось локализовать. Во вторник в 13:55 пожар был потушен. Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 47 человек личного состава и 9 единиц спецтехники. Причину пожара устанавливает полиция.

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