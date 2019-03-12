Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Бег по кругу
Бег по кругу
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Остроге восемь учеников госпитализированы из-за распыления газа в ПТУ

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

В Остроге восемь учеников госпитализированы из-за распыления газа в ПТУ
Фото: mvs.gov.ua

В Остроге Ровенской области из-за распыления в училище газообразного вещества пострадали восемь несовершеннолетних.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, 12 марта, около 15:30 в полицию поступило сообщение, что в приемное отделение больницы доставлены восемь учеников местного профессионально-технического училища. На месте происшествия полицейские установили, что в холле учебного заведения неизвестный распылили газообразное вещество, в результате чего с ингаляционным отравлением в медучреждение госпитализированы шесть девушек и двое парней в возрасте от 15 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе личность правонарушителя и вид газового баллончика. Решается вопрос о внесении сведений по факту хулиганства в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что старшеклассник распылил перцовый газ в школе в Николаевской области. К медикам обратились 19 детей, одна девочка госпитализирована.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также