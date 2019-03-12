В Остроге восемь учеников госпитализированы из-за распыления газа в ПТУ

В Остроге Ровенской области из-за распыления в училище газообразного вещества пострадали восемь несовершеннолетних.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, 12 марта, около 15:30 в полицию поступило сообщение, что в приемное отделение больницы доставлены восемь учеников местного профессионально-технического училища. На месте происшествия полицейские установили, что в холле учебного заведения неизвестный распылили газообразное вещество, в результате чего с ингаляционным отравлением в медучреждение госпитализированы шесть девушек и двое парней в возрасте от 15 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе личность правонарушителя и вид газового баллончика. Решается вопрос о внесении сведений по факту хулиганства в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что старшеклассник распылил перцовый газ в школе в Николаевской области. К медикам обратились 19 детей, одна девочка госпитализирована.