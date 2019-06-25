Суд рассмотрел апелляцию на арест полицейского по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест работника патрульной полиции Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщает агентство УНН.

Решение Голосеевского районного суда Киева относительно содержания под стражей без права внесения залога осталось без изменений.

Информации об апелляции второго подозреваемого в убийстве, Ивана Приходько, на данный момент нет.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний мальчик. 3 июня он умер в больнице, после чего уголовное производство переквалифицировали на умышленное убийство, а подозреваемых полицейских задержали.