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Суд рассмотрел апелляцию на арест полицейского по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Владимир Петровец останется под стражей.

Суд рассмотрел апелляцию на арест полицейского по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
Фото: Татьяна Безрук

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест работника патрульной полиции Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщает агентство УНН.

Решение Голосеевского районного суда Киева относительно содержания под стражей без права внесения залога осталось без изменений.

Информации об апелляции второго подозреваемого в убийстве, Ивана Приходько, на данный момент нет.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний мальчик. 3 июня он умер в больнице, после чего уголовное производство переквалифицировали на умышленное убийство, а подозреваемых полицейских задержали.

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