С начала суток боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе

С начала текущих суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел: вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В районе ответственности группировки "Север" противник совершил три обстрела: вблизи Луганского - изручного противотанкового гранатомета; неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем; вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм", - говорится в вечерней сводке.

О потерях среди ВСУ не сообщается.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то ВСУ вернутся на свои позиции.