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"Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда на Покров

Также на 12 и 14 октября назначен дополнительный региональный поезд Фастов - Шостка.

"Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда на Покров
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября. Они будут курсировать из Киева в Ивано-Франковск, Рахов, Хмельницкий и Ужгород.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Так, поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправится из Киева 11 и 13 октября в 15:02 и прибудет в Рахов в 08:07. Обратно из Рахова отправление назначено на 12 и 14 октября нв 17:49, а прибытие в Киев - на 09:14.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать в обоих направлениях 12 и 14 октября, отправление из Киева в 05:15, прибытие в Хмельницкий в 11:53. Отправление из Хмельницкого в 12:51 с прибытием в столицу в 20:37.

Также поезд № 239 Киев - Ужгород осуществит рейсы 11 и обратно 12 октября. Отправление из Киева в 19:47, прибытие в Ужгород в 10:58. Обратно из Ужгорода отправление в 18:15 и прибытие в Киев в 08:37.

Также для удобных путешествий в пригородном сообщении назначен дополнительный региональный поезд № 872 Фастов - Шостка на 12 и 14 октября.

Напомним, ранее "УЗ" назначила 10 дополнительных поездов на Покров.

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