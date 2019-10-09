Сатурн обошел Юпитер по количеству известных спутников

Фото: Carnegie Institution for Science

Астрономы открыли 20 новых спутников Сатурна. Благодаря чему этот газовый гигант стал рекордсменом в Солнечной системе по количеству известных спутников, пишет профильное издание N+1 со ссылкой на Институт Карнеги.

До недавнего времени рекордсменом по количеству известных спутников в Солнечной системе был Юпитер — у него открыто 79 спутников. Второе место занимал Сатурн c 62 спутниками, далее шли ледяные гиганты Уран (27), Нептун (14) и карликовая планета Плутон (5). Чуть больше десяти тел Солнечной Системы обладают двумя спутниками, а одним — более сотни объектов.

7 октября 2019 года группа астрономов во главе со Скоттом Шеппардом (Scott S. Sheppard) сообщила об обнаружении 20 новых спутников, вращающихся вокруг Сатурна, что увеличивает их общее число до 82. Наблюдения проводились при помощи наземного 8-метрового телескопа "Субару".

Диаметр каждого из новооткрытых спутников не превышает пяти километров, семнадцать из них имеют ретроградный характер движения по орбите (направление движения не совпадает с направлением вращения Сатурна), а еще трое движутся в проградном направлении.

Период обращения спутников вокруг газового гиганта составляет от двух до более трех лет, а один из ретроградных спутников был признан самым дальним из известных спутников Сатурна.

После объявления об открытии Институт Карнеги запустил конкурс на лучшие имена для новооткрытых спутников, в которых может принять участие любой желающий. Конкурс продлится до 6 декабря 2019 года. Спутники должны быть названы в честь гигантов из скандинавской, галльской или инуитской мифологии, в зависимости от того, к какой группе они принадлежат.