Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом

В Youtube-канале издания "НикВести" появилось полное видео общения президента Владимира Зеленского с вооруженными представителями "Национального корпуса" в Золотом.

Напомним, что 25-26 октября президент Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди - представители "Национального корпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте.

Сначала они общались о ситуации на Донбассе, а в конце между Зеленским и бойцом Денисом Янтарем произошла ссора, когда президент возмутился переводом темы на политику.