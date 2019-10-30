"Слуга народа" решила поддержать снятие неприкосновенности с Дубневича

Львовский депутат может стать первым в новом созыве, кого отдадут под следствие.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена поддержать представление на привлечение к уголовной ответственности депутата парламента от группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Будем поддерживать снятие неприкосновенности и, я думаю, большинство депутатов будут поддерживать остальные, если генеральная прокуратура будет вносить", - сказал он.

Представление генерального прокурора Руслана Рябошапки указано в повестке дня на среду комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

Дубневичу хотят предъявить подозрение по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса в рамках дела, которое расследовало Национальное антикоррупционное бюро.

Ему вменяют нанесение убытко в размере 93,277 млн гривен.

Следствие считает, что Дубневич, находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ОАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

Ярослав Дубневич стал первым депутатом 9 созыва, с которого хотят снять неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности.