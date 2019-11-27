​Зеленский прилетел в Литву

Президент Владимир Зеленский утром 27 ноября начал официальный визит в Литовскую Республику, говорится на сайте главы государства.

В Вильнюсе он встретится с президентом Гитанасом Науседой и спикером Сеймаса Викторасом Пранцкетисом.

Под председательством Зеленского и Науседы состоится 12-е заседание Совета президентов. Также они примут участие в работе Украинско-литовского экономического форума.

Советница Науседы по внешней политики Аста Скайсгирите в комментарии "Делфи" сказала, что президенты обсудят отношения Украины с Европейским союзом, НАТО и предстоящие мирные переговоры по Донбассу.

"Наша цель - услышать от президента Зеленского, каким будет его дальнейший курс", - сказала Скайсгирите.

Литва - один из самых активных сторонников Украины в международном сообществе. Страна оказывает гуманитарную и военную поддержку Украине и помогает реструктуризировать некоторые сферы государственного сектора.

Напомним, что 26 ноября Зеленский находился с официальным визитом в Эстонии.