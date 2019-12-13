Яна Дугарь в июле 2016 года была на Донбассе.

Фото: facebook/Яна Дугарь Яна Дугарь

Депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявила, что одна из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета была в зоне АТО, когда произошло преступление.

"Утром будем пробиваться к Яне Дугарь. На фото - справка, которая подтверждает пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, которые были предоставлены по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - написала она в фейсбуке.

В справке об участии лица в антитеррористической операции говорится, что старший солдат Яна Дугарь в период с 3 июня 2016 года по 26 сентября 2016 года принимала участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Автомобиль, за рулем которого находился Павел Шеремет, был взорван в центре Киева 20 июля 2016 года.

В то же время, по версии следствия, 15 и 18 июля Дугарь фотографировала камеры наблюдения в районе убийства Шеремета. Полицейские считают, что она проводила разведку на местности.

Напомним, что Дугарь - одна из пяти подозреваемых по делу об убийстве журналиста Шеремета. Следствие считает, что взрывчатку заложила волонтер, детский врач Юлия Кузьменко при помощи рок-музыканта, военного Андрея Антоненко.