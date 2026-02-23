СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
В Одесі без електропостачання залишаються 18 тисяч абонентів

Критична інфраструктура працює у штатному режимі.

В Одесі без електропостачання залишаються 18 тисяч абонентів
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

В Одеській області триває ліквідація наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомила Юлія Свириденко.

 Одразу після атаки ворога по підстанції «Таїрово» у місті Одеса були відключені 156,6 тисяч споживачів, більшості вдалося повернути світло. Станом на зараз без електропостачання залишаються близько 18 тисяч абонентів. 

"Критична інфраструктура працює у штатному режимі. Задіяно 20 генераторів великої потужності, ще 40 перебувають у резерві. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання забезпечено", повідомила Свириденко.

В Одесі розгорнуті 290 пунктів надання допомоги ДСНС. Енергетики та всі відповідальні служби цілодобово працюють, щоб  повністю відновити електропостачання для людей.

  • У ніч на 23 лютого російська армія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули двоє людей і щонайменше троє постраждали.
  • Унаслідок ворожого обстрілу на Одещині пошкоджена енергоінфраструктура.
﻿
