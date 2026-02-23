В Одесі без електропостачання залишаються 18 тисяч абонентів

В Одеській області триває ліквідація наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомила Юлія Свириденко.

Одразу після атаки ворога по підстанції «Таїрово» у місті Одеса були відключені 156,6 тисяч споживачів, більшості вдалося повернути світло. Станом на зараз без електропостачання залишаються близько 18 тисяч абонентів.

"Критична інфраструктура працює у штатному режимі. Задіяно 20 генераторів великої потужності, ще 40 перебувають у резерві. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання забезпечено", повідомила Свириденко.

В Одесі розгорнуті 290 пунктів надання допомоги ДСНС. Енергетики та всі відповідальні служби цілодобово працюють, щоб повністю відновити електропостачання для людей.